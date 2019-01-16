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Теннис16 января 2019 12:26Автор: Липкин Антон

Соболенко победила Болтер и вышла на Анисимову

Обе теннисистки впервые сыграют в третьем круге Australian Open.

11-я ракетка мира Арина Соболенко одержала вторую победу на первом в году турнире серии «Большого шлема» Australian Open в Мельбурне.

В 1/32 финала 20-летняя белорусская теннисистка нанесла поражение Кати Болтер из Великобритании, которая в первом круге выбила из борьбы Екатерину Макарову. За 1 час 13 минут Соболенко завершила матч в двух сетах со счетом 6:3, 6:4.

Ее следующей соперницей станет 17-летняя Аманда Анисимова из США. 87-й номер мирового рейтинга выбила из борьбы 24-ю сеяную Лесю Цуренко из Украины, за 54 минуты проиграв только два гейма (6:0, 6:2).

Мельбурн (Австралия)
Турнир серии «Большого шлема» Australian Open
Призовой фонд 60 500 000 австралийских долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
2-й круг

Арина Соболенко (Белоруссия, 11) – Кати Болтер (Великобритания) – 6:3, 6:4
Аманда Анисимова (США) – Леся Цуренко (Украина, 24) – 6:0, 6:2

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