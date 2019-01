Шарапова планирует провести выставочные матчи в трех городах России в 2020 году

Латвийский журналист Владас Ласицкас со ссылкой на агента российской теннисистки Марии Шараповой Макса Айзенбада сообщил, что 31-летняя спортсменка планирует провести выставочное мини-туне по трем городам России в 2020 году.

Сообщается, что Шарапова сыграет в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. В двух последних городах она может сыграть с их уроженками – Еленой Весниной и Светланой Кузнецовой.

🔥🔥🔥



Russian Tour for Maria Sharapova in 2020: 3 cities, 3 exhibition matches. Possibilities: Sochi (maybe vs @EVesnina001) Moscow (?), Saint Petersburg (maybe vs @SvetlanaK27). As Max Eisenbud told me: the discussion is at an early stage. But Masha wants to do it!