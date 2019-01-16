Кербер обыграла Хаддад Майю и вышла в третий круг Australian Open

Ее следующей соперницей станет Биррелл.
Вторая ракетка мира Анжелик Кербер выиграла у Беатрис Хаддад Майи из Бразилии (6:2, 6:3) во втором круге турнира серии «Большого шлема» Australian Open в Мельбурне.
30-летняя немецкая теннисистка, побеждавшая на Australian Open в 2016 году, завершила матч за 1 час 21 минуту со счетом 6:2, 6:3.
Следующей соперницей Кербер станет 20-летняя Кимберли Биррелл из Австралии. 249-й номер мирового рейтинга, получившая на домашнем турнире wild card, выбила из борьбы 29-ю сеяную Донну Векич из Хорватии (6:4, 4:6, 6:1).
Мельбурн (Австралия)
Турнир серии «Большого шлема» Australian Open
Призовой фонд 60 500 000 австралийских долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
2-й круг
Анжелик Кербер (Германия, 2) – Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, Q) – 6:2, 6:3
Кимберли Биррелл (Австралия, WC) – Донна Векич (Хорватия, 29) – 6:4, 4:6, 6:1