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Теннис16 января 2019 13:29Автор: Липкин Антон

Кербер обыграла Хаддад Майю и вышла в третий круг Australian Open

Ее следующей соперницей станет Биррелл.

Вторая ракетка мира Анжелик Кербер выиграла у Беатрис Хаддад Майи из Бразилии (6:2, 6:3) во втором круге турнира серии «Большого шлема» Australian Open в Мельбурне.

30-летняя немецкая теннисистка, побеждавшая на Australian Open в 2016 году, завершила матч за 1 час 21 минуту со счетом 6:2, 6:3.

Следующей соперницей Кербер станет 20-летняя Кимберли Биррелл из Австралии. 249-й номер мирового рейтинга, получившая на домашнем турнире wild card, выбила из борьбы 29-ю сеяную Донну Векич из Хорватии (6:4, 4:6, 6:1).

Мельбурн (Австралия)
Турнир серии «Большого шлема» Australian Open
Призовой фонд 60 500 000 австралийских долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
2-й круг

Анжелик Кербер (Германия, 2) – Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, Q) – 6:2, 6:3
Кимберли Биррелл (Австралия, WC) – Донна Векич (Хорватия, 29) – 6:4, 4:6, 6:1

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