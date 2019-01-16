Анастасия Павлюченкова: Бертенс – суперсложная соперница, это потрясающая победа для меня

Теннис 16 января 2019 13:50 Источник: Australian Open Автор: Сметанникова Дарья

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова обыграла Кики Бертенс из Голландии (3:6, 6:3, 6:3) во втором круге Открытого чемпионата Австралии.

«Конечно, я рада победе. Также довольна своей игрой. Думаю, мы обе играли прекрасно. Может быть, в концовке мне повезло больше. Бертенс — суперсложная соперница, игрок топ-10, так что это потрясающая победа для меня.

Я стараюсь наслаждаться игрой и упорно сражаться в каждом матче. Двигаюсь вперёд от игры к игре. Сегодня мне пришлось по-настоящему трудно, я проиграла первый сет. Буду продолжать бороться, посмотрим, чего мне удастся добиться. Никакой магии нет, нужно работать в каждом розыгрыше», - приводит слова Павлюченковой пресс-служба турнира в Австралии.

В третьем круге Australian Open россиянка сыграет с представительницей Белоруссии Александрой Саснович.