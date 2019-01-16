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Теннис16 января 2019 15:49Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

Надаль вышел на третье место по выигранным матчам на Australian Open

Испанец Рафаэль Надаль обыграл в трех партиях австралийца Мэттью Эбдена (6:3, 6:2, 6:2) и вышел в третий круг Australian Open.

Испанский теннисист обошел шведа Стефана Эдберга и вышел на третье место по количеству выигранных матчей на Открытом чемпионате Австралии. В активе Надаля 57 побед.

Лидером по этому показателю является швейцарец Роджер Федерер (95 побед), который шесть раз становился победителем Australian Open.

Второе место занимает серб Новак Джокович, выигравший 62 матча на турнире.

Напомним, что Australian Open завершится 27 января. Действующим победителем турнира является Федерер.

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