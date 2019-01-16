Шарапова разгромила Петерсон и вышла в третий круг Australian Open

Следующей соперницей российский теннисистки станет Возняцки.
30-я ракетка мира Мария Шарапова нанесла поражение Ребекке Петерсон из Швеции в матче второго круга первого в году турнира серии «Большого шлема» Australian Open в Мельбурне.
31-летняя российская теннисистка обыграла 64-го номера мирового рейтинга за 1 час 11 минут. Матч завершился в двух сетах со счетом 6:2, 6:1.
В третьем круге Шарапова сыграет с третьей ракеткой мира и действующей победительницей турнира Каролин Возняцки из Дании, которая ранее в среду выбила из борьбы другую теннисистку из Швеции Юханну Ларссон (6:1, 6:3).
Мельбурн (Австралия). Турнир серии «Большого шлема» Australian Open. Открытые корты, хард
Призовой фонд 60 500 000 австралийских долларов
Женщины. Одиночный разряд. 2-й круг
Мария Шарапова (Россия, 30) – Ребекка Петерсон (Швеция) – 6:2, 6:1
Каролин Возняцки (Дания, 3) – Юханна Ларссон (Швеция) – 6:1, 6:3