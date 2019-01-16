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Теннис16 января 2019 16:44Автор: Липкин Антон

Шарапова разгромила Петерсон и вышла в третий круг Australian Open

Следующей соперницей российский теннисистки станет Возняцки.

30-я ракетка мира Мария Шарапова нанесла поражение Ребекке Петерсон из Швеции в матче второго круга первого в году турнира серии «Большого шлема» Australian Open в Мельбурне.

31-летняя российская теннисистка обыграла 64-го номера мирового рейтинга за 1 час 11 минут. Матч завершился в двух сетах со счетом 6:2, 6:1.

В третьем круге Шарапова сыграет с третьей ракеткой мира и действующей победительницей турнира Каролин Возняцки из Дании, которая ранее в среду выбила из борьбы другую теннисистку из Швеции Юханну Ларссон (6:1, 6:3).

Мельбурн (Австралия). Турнир серии «Большого шлема» Australian Open. Открытые корты, хард
Призовой фонд 60 500 000 австралийских долларов
Женщины. Одиночный разряд. 2-й круг

Мария Шарапова (Россия, 30) – Ребекка Петерсон (Швеция) – 6:2, 6:1
Каролин Возняцки (Дания, 3) – Юханна Ларссон (Швеция) – 6:1, 6:3

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