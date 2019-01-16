Мария Шарапова: Не так-то просто играть в последнем матче дня, который начинается очень поздно (видео)

Теннис 16 января 2019 17:03 Источник: Australian Open Автор: Липкин Антон

Российская теннисистка вышла в третий круг Australian Open.

30-я ракетка мира Мария Шарапова прокомментировала свою победу над Ребеккой Петерсон из Швеции (6:2, 6:1) во втором круге первого в году турнира серии «Большого шлема» Australian Open в Мельбурне.

«Я показала уверенную игру, – сказала 31-летняя российская теннисистка в послематчевом интервью на корте. – Не так-то просто играть в последнем матче дня, который начинается очень поздно. Особенно после того, как мой первый матч начинался в 11 часов утра. Это требует совсем другой подготовки. Я довольна своей игрой, а также тем, что вернулась на «Маргарет Корт» и выступала перед отличной публикой».

Напомним, в третьем круге соперницей Шараповой станет третья ракетка мира и действующая победительница турнира Каролин Возняцки из Дании.