Шарапова вышла на второе место по количеству побед на Australian Open - Советский спорт
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Теннис16 января 2019 17:20Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

Шарапова вышла на второе место по количеству побед на Australian Open

Российская теннисистка Мария Шарапова во втором круге Australian Open обыграла шведку Ребекку Петерсон со счетом 6:2, 6:1.

Эта победа стала для 31-летней россиянки 56-й на Открытом чемпионате Австралии. Шарапова по этому показателю сравнялась с американкой Линдсей Дэвенпорт.

Лидером по количеству побед на Australian Open является американка Серена Уильямс. В ее активе 82 удачных матча.

В третьем круге турнира в Австралии Шарапова сыграет с датчанкой Каролин Возняцки, которая занимает третье место в мировом рейтинге.

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