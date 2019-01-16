Шарапова вышла на второе место по количеству побед на Australian Open

Теннис 16 января 2019 17:20 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Российская теннисистка Мария Шарапова во втором круге Australian Open обыграла шведку Ребекку Петерсон со счетом 6:2, 6:1.

Эта победа стала для 31-летней россиянки 56-й на Открытом чемпионате Австралии. Шарапова по этому показателю сравнялась с американкой Линдсей Дэвенпорт.

Лидером по количеству побед на Australian Open является американка Серена Уильямс. В ее активе 82 удачных матча.

В третьем круге турнира в Австралии Шарапова сыграет с датчанкой Каролин Возняцки, которая занимает третье место в мировом рейтинге.