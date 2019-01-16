Шарапова – о матче с Возняцки: Меня ждет тяжелая встреча - Советский спорт
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Теннис16 января 2019 18:59Источник: SportsMoleАвтор: Сметанникова Дарья

Шарапова – о матче с Возняцки: Меня ждет тяжелая встреча

Российская теннисистка Мария Шарапова вышла в третий круг Australian Open, где сыграет с датчанкой Каролин Возняцки.

«Я думаю, что ее результаты, особенно в прошлом году, говорят сами за себя. Возняцки улучшила уровень игры. Думаю, победа на турнире «Большого шлема» — это единственный трофей, который она искала.

Каролина любит играть в Австралии, любит этот турнир. Меня ждет тяжелая встреча», - приводит слова Шараповой Sports Mole.

Отметим, что победа Шараповой над шведкой Ребеккой Петерсон (6:2, 6:1) стала для россиянки 56-й на Открытом чемпионате Австралии. 31-летняя спортсменка по этому показателю сравнялась с американкой Линдсей Дэвенпорт.

#шарапова мария#возняцки каролин#australian open#wta
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