Шарапова – о матче с Возняцки: Меня ждет тяжелая встреча

Теннис 16 января 2019 18:59 Источник: SportsMole Автор: Сметанникова Дарья

Российская теннисистка Мария Шарапова вышла в третий круг Australian Open, где сыграет с датчанкой Каролин Возняцки.

«Я думаю, что ее результаты, особенно в прошлом году, говорят сами за себя. Возняцки улучшила уровень игры. Думаю, победа на турнире «Большого шлема» — это единственный трофей, который она искала.

Каролина любит играть в Австралии, любит этот турнир. Меня ждет тяжелая встреча», - приводит слова Шараповой Sports Mole.

Отметим, что победа Шараповой над шведкой Ребеккой Петерсон (6:2, 6:1) стала для россиянки 56-й на Открытом чемпионате Австралии. 31-летняя спортсменка по этому показателю сравнялась с американкой Линдсей Дэвенпорт.