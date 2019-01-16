Андрей Чеснонов: Шарапова или Возняцки? Не знаю, кто выиграет, но матч будет хороший

Теннис 16 января 2019 19:34 Источник: Sport24.ru Автор: Спирин Дмитрий

Бывший российский теннисист Андрей Чесноков поделился ожиданиями от матча Мария Шарапова - Каролин Возняцки на Australian Open.

- Если говорить про Возняцки, то видно, что она подошла в очень хорошей форме к этому турниру. Я думаю, что матч Шараповой против нее будет очень качественным. Но Возняцки - игрок, который играет за счет скорости соперницы. То есть она будет играть за счет скорости Шараповой. Так что чем быстрее будет играть Шарапова, тем труднее с этим темпом будет справиться Возняцки. Я не знаю, кто выиграет, но матч будет хороший, - цитирует Чеснонова Sport24.ru.

Напомним, Возняцки - действующая чемпионка Australian Open. В третьем круге она 18 января сыграет с Марией Шараповой.