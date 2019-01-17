Родина потерпела поражение на старте парного Australian Open

Турнир проходит в Мельбурне.
Россиянка Евгения Родина и представительница Таиланда Луксика Кумкхум уступили Зои Хайвс и Элисон Бай из Австралии в 1-м круге парного Australian Open.
Встреча завершилась со счетом 2:6, 6:3, 6:4, а ее продолжительность составила 1 час 55 минут.
Следующий матч австралийки сыграют с парой Нао Хибино (Япония)/Дезире Кравчик (США).
Australian Open-2019
Мельбурн (Австралия)
Женщины Пары
Первый круг
Зои Хайвс/Элисон Бай (Австралия) – Евгения Родина (Россия)/Луксика Кумкхум (Таиланд) – 2:6, 6:3, 6:4