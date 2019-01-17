Кудерметова в паре с американкой Сантамарией одержала победу на старте Australian Open

Теннис 17 января 2019 08:05 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

Турнир проходит в Мельбурне.

Россиянка Вероника Кудерметова в паре с американской Сабриной Сантамарией оформила выход во 2-й круг Открытого чемпионата Австралии в парном разряде.

Сегодня, 17 января, теннисистки одержали победу над Белиндой Бенчич из Швейцарии и Донной Векич (Хорватия).

Встреча продолжалась 1 час 6 минут и закончилась со счетом 6:3, 6:1.

Australian Open-2019

Мельбурн (Австралия)

Женщины Пары

Первый круг

Вероника Кудерметова (Россия)/ Сабрина Сантамария (США) – Белинда Бенчич (Швейцария) / Донна Векич (Хорватия) – 6:3, 6:1