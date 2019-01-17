Вихлянцева проиграла Бачински во 2-м круге Australian Open - Советский спорт
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Теннис17 января 2019 08:55Источник: «Советский спорт»Автор: Гичунцев Артур

Вихлянцева проиграла Бачински во 2-м круге Australian Open

Турнир проходит в Мельбурне.

Россиянка Наталья Вихлянцева проиграла представительнице Швейцарии Тимеи Бачински во втором круге Открытого чемпионата Австралии.

Встреча завершилась со счетом 2:6, 5:7 а ее продолжительность составила 1 час 35 минут.

В активе Вихлянцевой 2 подачи навылет, 2 двойные ошибки и 1 брейк-пойнт из 5. У ее соперницы – 4 эйса и 4 брейк-пойнта из 11.

Следующий матч Бачински проведет с победительницей противостояния Йоханна Конта (Великобритания) – Гарбинье Мугуруса (Испания).

Australian Open-2019
Мельбурн (Австралия)
Женщины

Второй круг

Наталья Вихлянцева (Россия) – Тимеа Бачински (Швейцария) – 2:6, 5:7

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