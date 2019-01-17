Мэдисон Киз: Я прошла отличный тест во втором сете матча с Потаповой

Теннис 17 января 2019 11:38 Источник: Australian Open Автор: Липкин Антон

Американка вышла в третий круг Australian Open.

17-я ракетка мира Мэдисон Киз после победы над Анастасией Потаповой из России (6:3, 6:4) во втором круге турнира серии «Большого шлема» Australian Open в Мельбурне рассказала о том, как отыгралась во втором сете со счета 1:3.

«Это был отличный тест для меня, – приводит слова 23-летней американской теннисистки официальный сайт турнира. – Когда выбираешься из таких ситуаций, оглядываешься назад и радуешься, что все так получилось.

Я крайне довольна тем, как быстро отреагировала и вернулась в игру, после чего отыгралась на приеме со счета 0:40. Эти три гейма много значат для меня».

Напомним, после того, как во втором сете счет стал 3:1 в пользу Потаповой, Киз взяла четыре гейма подряд и повела с брейком.

В третьем круге ее соперницей станет 14-й номер мирового рейтинга Элизе Мертенс из Бельгии, которая выбила из борьбы другую российскую теннисистку – Маргариту Гаспарян (6:1, 7:5).