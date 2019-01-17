Донской проиграл Краиновичу и вылетел из Australian Open

Теннис 17 января 2019 12:10 Источник: «Советский спорт» Автор: Липкин Антон

Матч продолжался 2 часа 52 минуты.

96-я ракетка мира Евгений Донской завершил выступление в одиночном разряде первого в году турнира серии «Большого шлема» Australian Open в Мельбурне.

В 1/32 финала 28-летний российский теннисист потерпел поражение от Филипа Краиновича из Сербии. За 2 часа 52 минуты 93-й номер мирового рейтинга завершил матч в трех сетах со счетом 6:4, 7:6 (10:8), 7:6 (7:2).

Следующим соперником Краиновича станет 12-я ракетка мира Борна Чорич из Хорватии.

Отметим, что до нынешнего турнира 26-летний серб не выиграл на Australian Open ни одного матча.

Мельбурн (Австралия)

Турнир серии «Большого шлема» Australian Open

Призовой фонд 60 500 000 австралийских долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

1/32 финала

Филип Краинович (Сербия) – Евгений Донской (Россия) – 6:4, 7:6 (10:8), 7:6 (7:2)