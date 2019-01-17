Халеп и Винус Уильямс вышли друг на друга в третьем круге Australian Open

Теннис 17 января 2019 12:29 Источник: «Советский спорт» Автор: Липкин Антон

Первая ракетка мира победила Кенин, американка – Корне.

Первая ракетка мира Симона Халеп одержала вторую победу на первом в году турнире серии «Большого шлема» Australian Open и вышла в третий круг, где сыграет с Винус Уильямс из США.

В 1/32 финала 27-летняя румынская теннисистка нанесла поражение Софии Кенин из США, которая занимает 37-е место в мировом рейтинге. Матч продолжался 2 часа 31 минуту и завершился со счетом 6:3, 6:7 (5:7), 6:4.

В свою очередь 38-летняя Уильямс также в трех сетах была сильнее Ализе Корне из Франции (6:3, 4:6, 6:0).

Напомним, в прошлом году Халеп дошла в Мельбурне до финала. Уильямс-старшая играла в решающем матче Australian Open дважды – в 2003 и 2017 годах.

Мельбурн (Австралия)

Турнир серии «Большого шлема» Australian Open

Призовой фонд 60 500 000 австралийских долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

1/32 финала

Симона Халеп (Румыния, 1) – София Кенин (США) – 6:3, 6:7 (5:7), 6:4

Винус Уильямс (США) – Ализе Корне (Франция) – 6:3, 4:6, 6:0