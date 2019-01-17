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Теннис17 января 2019 12:38Источник: «Советский спорт»Автор: Липкин Антон

Медведев за полтора часа победил Харрисона на Australian Open

Российский теннисист добился своего лучшего результата в Мельбурне.

19-я ракетка мира Даниил Медведев вышел в третий круг первого в году турнира серии «Большого шлема» Australian Open в Мельбурне.

22-летний российский теннисист за 1 час 31 минуту уверенно переиграл Райана Харрисона из США, который занимает 83-е место в мировом рейтинге. Все три сета завершились с одинаковым счетом 6:3.

Отметим, что Медведев впервые в своей карьере вышел в третий круг Australian Open и повторил свой лучший результат на всех турнирах «Большого шлема».

Его следующим соперником станет 22-я ракетка Давид Гоффен из Бельгии, который в четырех сетах нанес поражение Мариусу Копилу из Румынии (5:7, 7:5, 6:2, 6:4).

Таким образом, в основной сетке мужского одиночного разряда продолжают выступления два теннисиста из России. Накануне в третий круг вышел Карен Хачанов.

Мельбурн (Австралия)
Турнир серии «Большого шлема» Australian Open
Призовой фонд 60 500 000 австралийских долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
1/32 финала

Даниил Медведев (Россия, 15) – Райан Харрисон (США) – 6:3, 6:3, 6:3
Давид Гоффен (Бельгия, 21) – Мариус Копил (Румыния) – 5:7, 7:5, 6:2, 6:4

#atp#australian open#медведев даниил#харрисон райан#гоффен давид#копил мариус
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