Медведев за полтора часа победил Харрисона на Australian Open

Российский теннисист добился своего лучшего результата в Мельбурне.
19-я ракетка мира Даниил Медведев вышел в третий круг первого в году турнира серии «Большого шлема» Australian Open в Мельбурне.
22-летний российский теннисист за 1 час 31 минуту уверенно переиграл Райана Харрисона из США, который занимает 83-е место в мировом рейтинге. Все три сета завершились с одинаковым счетом 6:3.
Отметим, что Медведев впервые в своей карьере вышел в третий круг Australian Open и повторил свой лучший результат на всех турнирах «Большого шлема».
Его следующим соперником станет 22-я ракетка Давид Гоффен из Бельгии, который в четырех сетах нанес поражение Мариусу Копилу из Румынии (5:7, 7:5, 6:2, 6:4).
Таким образом, в основной сетке мужского одиночного разряда продолжают выступления два теннисиста из России. Накануне в третий круг вышел Карен Хачанов.
Мельбурн (Австралия)
Турнир серии «Большого шлема» Australian Open
Призовой фонд 60 500 000 австралийских долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
1/32 финала
Даниил Медведев (Россия, 15) – Райан Харрисон (США) – 6:3, 6:3, 6:3
Давид Гоффен (Бельгия, 21) – Мариус Копил (Румыния) – 5:7, 7:5, 6:2, 6:4