Даниил Медведев: Против Гоффена надо настраиваться на хороший теннис, и будут все шансы победить

Теннис 17 января 2019 15:30 Источник: Eurosport Автор: Сметанникова Дарья

Российский теннисист Даниил Медведев во втором круге Australian Open обыграл американца Райана Харрисона со счетом 6:3, 6:3, 6:3.

В третьем круге Открытого чемпионата Австралии Медведев сыграет с бельгийцем Давидом Гоффеном.

«На самом деле, когда сегодня вышел на корт, то чувствовал себя не очень хорошо — нервничал и понимал, что могу потерять контроль над игрой, в общем, мысли нехорошие были. Рад, что показал свой теннис и здорово сыграл. У соперника не было ни одного брейк-пойнта, невзирая на то, что Райан — хороший игрок.

Неизвестно, в какой форме Гоффен сейчас, потому что в Дохе он проиграл уже в первом круге. Тем не менее сегодня он вытащил матч, когда казалось, будет 2:0 в пользу Копила. Давид — это бывший игрок топ-10, и главное — настраиваться на хороший теннис, и будут все шансы победить», - приводит слова Медведева Eurosport.