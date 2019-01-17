Джокович обыграл Тсонга и вышел в третий круг Australian Open

Теннис 17 января 2019 16:49 Автор: Липкин Антон

Следующим соперником серба станет Шаповалов.

Первая ракетка мира Новак Джокович одержал победу над Жо-Уилфридом Тсонга из Франции во втором круге первого в году турнира серии «Большого шлема» Australian Open.

За 2 часа 4 минуты 31-летний серб выиграл у 177-го номера мирового рейтинга, получившего в Мельбурне wild card, в трех сетах со счетом 6:3, 7:5, 6:4.

Следующим соперником Джоковича станет 25-й сеяный Денис Шаповалов из Канады.

Напомним, Джокович побеждал на Australian Open шесть раз – в 2008, 2011, 2012, 2013, 2015 и 2016 годах.

Мельбурн (Австралия)

Турнир серии «Большого шлема» Australian Open

Призовой фонд 60 500 000 австралийских долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

1/32 финала

Новак Джокович (Сербия, 1) – Жо-Уилфрид Тсонга (Франция, WC) – 6:3, 7:5, 6:4

Денис Шаповалов (Канада, 25) – Таро Даниэль (Япония) – 6:3, 7:6 (7:2), 6:3