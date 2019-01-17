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Теннис17 января 2019 20:05Источник: «Газета.Ru»Автор: Сметанникова Дарья

Австралийский теннисист Томич угрожал семье капитана национальной команды

Капитан сборной Австралии по теннису на Кубке Дэвиса Ллейтон Хьюитт сообщил, что его соотечественник, теннисист Бернард Томим угрожал его семье.

«Я получал от него угрозы. Он также угрожал моей семье, это продолжается уже около полутора лет. Также он пытался шантажировать меня. Все его угрозы не имели ничего за собой. В последнее время это прекратилось, скорее всего, у него больше нет моего номера.

Мне жаль, что я много помогал ему во время становления, проводил много времени с ним, работал с тренерами и специалистами по фитнесу, чтобы он смог достичь высокого уровня. Но он продолжает допускать те же самые ошибки», - цитирует Хьюитта «Газета.Ru» со ссылкой на Metro.

#хьюитт ллейтон#томич бернард#сборная австралии по теннису
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