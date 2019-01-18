Шарапова победила действующую чемпионку Australian Open Возняцки и вышла в четвертый круг

Теннис 18 января 2019 10:21 Автор: Липкин Антон

Следующей соперницей российской теннисистки станет Барти.

30-я ракетка мира Мария Шарапова нанесла поражение третьему номеру мирового рейтинга Каролин Возняцки из Дании и вышла в четвертый круг турнира серии «Большого шлема» Australian Open в Мельбурне.

31-летняя российская теннисистка завершила матч в трех сетах со счетом 6:4, 4:6, 6:3. Решающим стал седьмой гейм третьего сета на подаче соперницы из Дании, в котором Шарапова сделал брейк. После этого она взяла свою подачу и оформила победу еще одним брейком. Матч продолжался 2 часа 24 минуты.

Таким образом, действующая чемпионка Australian Open завершила выступление в нынешнем турнире.

Шарапова, побеждавшая в Мельбурне в 2008 году, сыграет в 1/8 финала с Эшли Барти из Австралии, которая в рейтинге WTA занимает 15-е место.

Мельбурн (Австралия)

Турнир серии «Большого шлема» Australian Open

Призовой фонд 60 500 000 австралийских долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

1/16 финала

Мария Шарапова (Россия, 30) – Каролин Возняцки (Дания, 3) – 6:4, 4:6, 6:3