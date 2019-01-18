Шарапова победила действующую чемпионку Australian Open Возняцки и вышла в четвертый круг

Следующей соперницей российской теннисистки станет Барти.
30-я ракетка мира Мария Шарапова нанесла поражение третьему номеру мирового рейтинга Каролин Возняцки из Дании и вышла в четвертый круг турнира серии «Большого шлема» Australian Open в Мельбурне.
31-летняя российская теннисистка завершила матч в трех сетах со счетом 6:4, 4:6, 6:3. Решающим стал седьмой гейм третьего сета на подаче соперницы из Дании, в котором Шарапова сделал брейк. После этого она взяла свою подачу и оформила победу еще одним брейком. Матч продолжался 2 часа 24 минуты.
Таким образом, действующая чемпионка Australian Open завершила выступление в нынешнем турнире.
Шарапова, побеждавшая в Мельбурне в 2008 году, сыграет в 1/8 финала с Эшли Барти из Австралии, которая в рейтинге WTA занимает 15-е место.
Мельбурн (Австралия)
Турнир серии «Большого шлема» Australian Open
Призовой фонд 60 500 000 австралийских долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
1/16 финала
Мария Шарапова (Россия, 30) – Каролин Возняцки (Дания, 3) – 6:4, 4:6, 6:3