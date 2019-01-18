Мария Шарапова после победы над Возняцки: Ради таких матчей я тренируюсь

Теннис 18 января 2019 11:14 Источник: ESPN Автор: Липкин Антон

Российская теннисистка выбила из борьбы действующую чемпионку Australian Open.

30-я ракетка мира Мария Шарапова прокомментировала свою победу над Каролин Возняцки из Дании в третьем круге первого в году турнира «Большого шлема» Australian Open в Мельбурне.

«За последний год я провела не так много матчей, особенно против топ-игроков, – приводит ESPN слова 31-летней российской теннисистки. – Именно ради таких матчей я тренируюсь.

Уровень тенниса был высоким. Я понимала, что мне предстоит тяжелый матч».

Соперницей Шараповой в 1/8 финала станет 15-й номер мирового рейтинга Эшли Барти из Австралии.

«Ее история феноменальная, – отметила Шарапова. – Я знаю, что она брала паузу, после чего вернулась и вновь вышла на свой уровень».

Напомним, Возняцки стала чемпионкой Australian Open в прошлом сезоне.