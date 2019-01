Каролин Возняцки после поражения от Шараповой: Я сделала все, что могла, но не справилась

Третья ракетка мира Каролин Возняцки прокомментировала поражение от Марии Шараповой из России (4:6, 6:4, 3:6) в третьем круге первого в году турнира серии «Большого шлема» Australian Open в Мельбурне.

«Мне кажется, я должна была побеждать в первом сете, – приводит WTA Insider слова 28-летней теннисистки из Дании. – Я вела со счетом 4:1, и у меня были возможности для этого, но не получилось. После этого я собралась и выиграла второй сет. Но сегодня этого оказалось недостаточно. Я показала максимум, сделала все, что могла, но не справилась. В спорте такое случается».

Wozniacki: "In my head I should have won that 1st set. Being up 4-1, I had a chance to do that, but I didn't, and then I fought back and won the 2nd set. It just wasn't enough today. I did my best. I did all I could. Just came up short. That's sports sometimes.” #AusOpen