Мария Шарапова: У Анисимовой впереди большое будущее

Теннис 18 января 2019 16:23 Источник: Australian Open Автор: Сметанникова Дарья

Российская теннисистка Мария Шарапова прокомментировала слова американки Аманды Анисимовой, которая призналась, что с детства симпатизирует 31-летней спортсменке.

«У нас общий агент, но мы нечасто с ней пересекались, если не считать свадьбу Макса Айзенбада (агента теннисисток). Тогда мы сидели за одним столом, но застолье получилось довольно коротким. Я тогда даже ходила на танцпол, а Аманда была немного стеснительной.

Тем не менее я ее очень уважаю — она молода и показывает отличную игру. У нее впереди большое будущее», - приводит слова Шараповой пресс-служба Australian Open.

Шарапова вышла в 1/8 финала Australian Open, где сыграет с Эшли Барти. Анисимова стала первой участницей 1/8 финала Australian Open, родившейся в XXI веке, обыграв в третьем круге белоруску Арину Соболенко.