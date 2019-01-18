Маррэй снялся с турнира в Марселе из-за травмы бедра - Советский спорт
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Теннис18 января 2019 16:46Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

Маррэй снялся с турнира в Марселе из-за травмы бедра

Британский теннисист Энди Маррэй объявил о скором завершении карьеры накануне Открытого чемпионата Австралии.

Маррэй отказался от выступления на турнире в Марселе. Британец может перенести повторную операцию на бедре, проблемы с которым он испытывает на протяжении последнего года.

«Это сложное решение, но у меня нет выбора. Я очень хотел вернуться в Марсель, где выиграл турнир в 2008 году. Тот титул стал одним из первых в моей карьере, поэтому остается прекрасным воспоминанием», - приводит слова Маррэя пресс-служба соревнований.

Место 32-летнего теннисиста на турнире в Марселе займет чех Томаш Бердых.

#маррэй энди#atp
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