Маррэй снялся с турнира в Марселе из-за травмы бедра

Теннис 18 января 2019 16:46 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Британский теннисист Энди Маррэй объявил о скором завершении карьеры накануне Открытого чемпионата Австралии.

Маррэй отказался от выступления на турнире в Марселе. Британец может перенести повторную операцию на бедре, проблемы с которым он испытывает на протяжении последнего года.

«Это сложное решение, но у меня нет выбора. Я очень хотел вернуться в Марсель, где выиграл турнир в 2008 году. Тот титул стал одним из первых в моей карьере, поэтому остается прекрасным воспоминанием», - приводит слова Маррэя пресс-служба соревнований.

Место 32-летнего теннисиста на турнире в Марселе займет чех Томаш Бердых.