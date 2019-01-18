Ястремская – о матче с Сереной Уильямс: Я просто постараюсь ее обыграть

Теннис 18 января 2019 21:21 Источник: WTA Автор: Сметанникова Дарья

Украинская теннисистка Даяна Ястремская поделилась ожиданиями от матча третьего круга Australian Open с американкой Сереной Уильямс.

«Когда мне было восемь лет, я видела, как она играла на турнире «Большого шлема». По-моему, это был Открытый чемпионат Австралии, потому что все было голубого цвета.

Серена проигрывала, я побежала в свою комнату и взяла ракетку. Потом вернулась в гостиную и изображала удары. Мне казалось, что я помогаю ей побеждать. Она взяла один розыгрыш, потом гейм, затем сет, а в итоге и весь матч. Я кричала вместе с ней. Когда она выиграла, мне казалось, что это наша общая победа. А потом я подумала, что, может быть, однажды сыграю с ней на большом корте. И этот день наступит завтра. Время летит так быстро. Я помню это с детства, завтра моя мечта исполнится. Я постараюсь ее обыграть и показать свою лучшую игру. И, может быть, потом я расскажу ей эту историю.

Я не знала, что сыграю с ней в третьем круге, но потом подумала, что это здорово. Я запомню этот момент навсегда. Конечно, на корте я не буду об этом думать. Я просто постараюсь ее обыграть», — цитирует Ястремскую официальный сайт WTA.