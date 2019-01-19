Гаспарян и Гаврилова потерпели поражение во втором круге Australian Open

Теннис 19 января 2019 09:09 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

Турнир проходит в Мельбурне.

Россиянка Маргарита Гаспарян и австралийка Дарья Гаврилова проиграли Ракель Атаво (США) и Катарине Среботник (Словения) в рамках второго круга парного разряда Аustralian Open.

Встреча завершилась со счетом 2:6, 4:6, а ее продолжительность составила 63 минуты.

За все время игры Гаспарян и Гаврилова выполнили 3 эйса, совершили 1 двойную ошибку и реализовали единственный брейк-пойнт, проиграв при этом 4 гейма на своей подаче.

Добавим, что Гаспарян также завершила борьбу в одиночном разряде Открытого чемпионата Австралии. На стадии второго круга россиянка проиграла Элисе Мертенс из Бельгии – 1:6, 5:7.