Квитова вышла в четвертьфинал Australian Open, где может сыграть с Шараповой - Советский спорт
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Теннис20 января 2019 06:15Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

Квитова вышла в четвертьфинал Australian Open, где может сыграть с Шараповой

Чешская теннисистка Петра Квитова вышла в ¼ финала Открытого чемпионата Австралии.

В 1/8 финала Australian Open Квитова обыграла американку Аманду Анисимову со счетом 6:2, 6:1. Теннисистки провели на корте 59 минут.

На счету победительницы один эйс, одна двойная ошибки и пять реализованных брейк-пойнта из 11. У Анисимовой ни одного эйса и брейка, но шесть двойных ошибок.

За выход в полуфинал Australian Open Квитова поспорит с победительницей матча Эшли Барти (Австралия) – Мария Шарапова (Россия).

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