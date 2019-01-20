Квитова вышла в четвертьфинал Australian Open, где может сыграть с Шараповой

Теннис 20 января 2019 06:15 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Чешская теннисистка Петра Квитова вышла в ¼ финала Открытого чемпионата Австралии.

В 1/8 финала Australian Open Квитова обыграла американку Аманду Анисимову со счетом 6:2, 6:1. Теннисистки провели на корте 59 минут.

На счету победительницы один эйс, одна двойная ошибки и пять реализованных брейк-пойнта из 11. У Анисимовой ни одного эйса и брейка, но шесть двойных ошибок.

За выход в полуфинал Australian Open Квитова поспорит с победительницей матча Эшли Барти (Австралия) – Мария Шарапова (Россия).