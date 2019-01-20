Барти – после победы над Шараповой: Это был следующий шаг для меня - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Теннис20 января 2019 10:39Источник: WTAАвтор: Сметанникова Дарья

Барти – после победы над Шараповой: Это был следующий шаг для меня

Австралийская теннисистка Эшли Барти прокомментировала победу над россиянкой Марией Шараповой в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии (4:6, 6:1, 6:4).

«Сидя с моей командой в конце прошлого года – это было одной из наших целей. Мы хотим сконцентрироваться на турнирах «Большого шлема». Я чувствую, что это был следующий шаг для меня.

Удивительно, что это произошло в Австралии и будет продолжаться. Я имею шанс играть перед лучшей публикой в мире, на одном из лучших кортов в мире, и в своем домашнем турнире. Нет ничего лучше», - цитирует Барти пресс-служба WTA.

Отметим, что Барти – первая теннисистка из Австралии за 10 лет, которая вышла в четвертьфинал Australian Open.

В ¼ финала турнира она сыграет с чешкой Петрой Квитовой.

#барти эшли#шарапова мария#australian open#wta
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта