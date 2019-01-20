Мария Шарапова: В матче с Барти были шансы, которые я не использовала - Советский спорт
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Теннис20 января 2019 10:45Источник: WTAАвтор: Сметанникова Дарья

Мария Шарапова: В матче с Барти были шансы, которые я не использовала

Российская теннисистка Мария Шарапова прокомментировала поражение от Эшли Барти в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии (6:4, 1:6, 4:6).

«Барти сыграла отличный матч. У меня были свои шансы, которые я не использовала. Я определенно разочарована, особенно после таких игр подряд, которые принесли мне уверенность. Уверена, Барти не собирается отступать и далее», - приводит слова Шараповой пресс-служба WTA.

Напомним, на пути к 1/8 финала Шарапова выбила на своем пути британку Харриет Дарт, шведку Ребекку Петерсон и действующую победительницу Открытого чемпионата Австралии датчанку Каролин Возняцки.

В четвертьфинале Australian Open Барти сыграет с чешкой Петрой Квитовой, которая ранее обыграла американку Аманду Анисимову.

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