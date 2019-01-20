Владимир Камельзон: Шарапова сделала в Австралии все, что могла

Теннис 20 января 2019 12:54 Источник: «Р-Спорт» Автор: Спирин Дмитрий

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон прокомментировал выступление Марии Шараповой на Australian Open.

- Я, честно говоря, не думал, что она так далеко пройдет по турнирной сетке. А то, что она обыграла в третьем круге (действующую чемпионку турнира и третью ракету мира датчанку) Каролин Возняцки, говорит о том, что у нее хороший настрой на новый сезон. И я бы поставил ей пятерку за старт в сезоне.

Посмотрев ее игру против Возняцки, я могу сказать - она набирает форму. Марии сегодня все равно, с кем играть: ведь все соперницы выходят с настроем ее победить. Тем более на такой сцене как центральный корт Australian Open. Думаю, что Шарапова сделала все, что она могла. А это уже немало. Ведь в конце прошлого сезона она взяла перерыв, и у нее не было пробных выступлений до турнира в Австралии, - цитирует Камельзона агентство "Р-Спорт".

Напомним, в матче 4-го круга Открытого чемпионата Австралии Мария Шарапова в трех сетах проиграла австралийке Эшли Барти.

Следующей соперницей Эшли на турнире станет чешская теннисистка Петра Квитова.