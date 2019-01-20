Стефанос Циципас: Сейчас я самый счастливый человек на Земле

Теннис 20 января 2019 16:23 Источник: Australian Open Автор: Липкин Антон

Грек выбил Федерера из Australian Open.

15-я ракетка мира Стефанос Циципас прокомментировал победу над третьей ракеткой мира Роджером Федерером (6:7 (11:13), 7:6 (7:3), 7:5, 7:6 (7:5)) в четвертом круге первого в году турнира серии «Большого шлема» Australian Open в Мельбурне.

«Сейчас я самый счастливый человек на Земле, – приводит слова 20-летнего грека официальный сайт турнира. – Роджер – легенда нашего вида спорта. Я его очень уважаю. Он показывал классный теннис на протяжении стольких лет. Я изучал его игру с шести лет. И просто выйти против него на «Род Лэйвер Арене» – это исполнение моей мечты. А описать эмоции после победы я даже не могу».

Отметим, что Циципас впервые в карьере вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема», где он теперь сыграет с Роберто Баутисто Агутом из Испании.