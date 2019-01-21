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Теннис21 января 2019 06:30Источник: Twitter.comАвтор: Гичунцев Артур

Кафельников включен в Зал теннисной славы

Евгений стал вторым представителем России после Марата Сафина, который удостоился этой чести.

Самый титулованный теннисист в истории России Евгений Кафельников был включен в Международный зал теннисной славы.

Кроме Кафельникова, в Зал славы были внесены две бывшие представительницы WTA-тура – француженка Мари Пирс и китаянка На Ли.

Официальное зачисление спортсменов состоится 20 июля 2019 года на специальном мероприятии в Ньюпорте.

#кафельников евгений
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