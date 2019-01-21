Кафельников включен в Зал теннисной славы

Теннис 21 января 2019 06:30 Источник: Twitter.com Автор: Гичунцев Артур

Евгений стал вторым представителем России после Марата Сафина, который удостоился этой чести.

Самый титулованный теннисист в истории России Евгений Кафельников был включен в Международный зал теннисной славы.

Кроме Кафельникова, в Зал славы были внесены две бывшие представительницы WTA-тура – француженка Мари Пирс и китаянка На Ли.

Congratulations to the International Tennis Hall of Fame Class of 2019!



👏👏👏



🇨🇳 Li Na

🇫🇷 Mary Pierce

🇷🇺 Yevgeny Kafelnikov pic.twitter.com/HcB4G1EK8X — Tennis Hall of Fame (@TennisHalloFame) 20 января 2019 г.

Официальное зачисление спортсменов состоится 20 июля 2019 года на специальном мероприятии в Ньюпорте.