Кафельников включен в Зал теннисной славы

Евгений стал вторым представителем России после Марата Сафина, который удостоился этой чести.
Самый титулованный теннисист в истории России Евгений Кафельников был включен в Международный зал теннисной славы.
Кроме Кафельникова, в Зал славы были внесены две бывшие представительницы WTA-тура – француженка Мари Пирс и китаянка На Ли.
Congratulations to the International Tennis Hall of Fame Class of 2019!— Tennis Hall of Fame (@TennisHalloFame) 20 января 2019 г.
👏👏👏
🇨🇳 Li Na
🇫🇷 Mary Pierce
🇷🇺 Yevgeny Kafelnikov pic.twitter.com/HcB4G1EK8X
Официальное зачисление спортсменов состоится 20 июля 2019 года на специальном мероприятии в Ньюпорте.