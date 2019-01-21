Плишкова победила Мугурусу и в третий раз подряд вышла в четвертьфинал Australian Open - Советский спорт
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Теннис21 января 2019 12:25Автор: Липкин Антон

Плишкова победила Мугурусу и в третий раз подряд вышла в четвертьфинал Australian Open

Матч продолжался ровно один час.

Восьмая ракетка мира Каролина Плишкова выиграла у Гарбинье Мугурусы из Испании в четвертом круге первого в году турнира серии «Большого шлема» Australian Open в Мельбурне.

Ровно за один час 26-летняя чешская теннисистка нанесла поражение 18-му номеру мирового рейтинга в двух сетах со счетом 6:3, 6:1.

Таким образом, Плишкова в третий раз подряд вышла в четвертьфинал Australian Open. В двух предыдущих сезонах ей не удавалось пройти дальше.

Ее следующей соперницей станет победитель матча Симона Халеп (Румыния, 1) – Серена Уильямс (США, 16).

Мельбурн (Австралия)
Турнир серии «Большого шлема» Australian Open
Призовой фонд 60 500 австралийских долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
1/8 финала

Каролина Плишкова (Чехия, 7) – Гарбинье Мугуруса (Испания, 18) – 6:3, 6:1

#wta#australian open#плишкова каролина#мугуруса гарбинье
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