Плишкова победила Мугурусу и в третий раз подряд вышла в четвертьфинал Australian Open

Теннис 21 января 2019 12:25 Автор: Липкин Антон

Матч продолжался ровно один час.

Восьмая ракетка мира Каролина Плишкова выиграла у Гарбинье Мугурусы из Испании в четвертом круге первого в году турнира серии «Большого шлема» Australian Open в Мельбурне.

Ровно за один час 26-летняя чешская теннисистка нанесла поражение 18-му номеру мирового рейтинга в двух сетах со счетом 6:3, 6:1.

Таким образом, Плишкова в третий раз подряд вышла в четвертьфинал Australian Open. В двух предыдущих сезонах ей не удавалось пройти дальше.

Ее следующей соперницей станет победитель матча Симона Халеп (Румыния, 1) – Серена Уильямс (США, 16).

Мельбурн (Австралия)

Турнир серии «Большого шлема» Australian Open

Призовой фонд 60 500 австралийских долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

1/8 финала

Каролина Плишкова (Чехия, 7) – Гарбинье Мугуруса (Испания, 18) – 6:3, 6:1