Плишкова победила Мугурусу и в третий раз подряд вышла в четвертьфинал Australian Open

Матч продолжался ровно один час.
Восьмая ракетка мира Каролина Плишкова выиграла у Гарбинье Мугурусы из Испании в четвертом круге первого в году турнира серии «Большого шлема» Australian Open в Мельбурне.
Ровно за один час 26-летняя чешская теннисистка нанесла поражение 18-му номеру мирового рейтинга в двух сетах со счетом 6:3, 6:1.
Таким образом, Плишкова в третий раз подряд вышла в четвертьфинал Australian Open. В двух предыдущих сезонах ей не удавалось пройти дальше.
Ее следующей соперницей станет победитель матча Симона Халеп (Румыния, 1) – Серена Уильямс (США, 16).
Мельбурн (Австралия)
Турнир серии «Большого шлема» Australian Open
Призовой фонд 60 500 австралийских долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
1/8 финала
Каролина Плишкова (Чехия, 7) – Гарбинье Мугуруса (Испания, 18) – 6:3, 6:1