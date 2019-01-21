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Теннис21 января 2019 12:50Автор: Липкин Антон

Раонич выбил Зверева из Australian Open

Канадец в четвертый раз сыграет в четвертьфинале в Мельбурне.

17-я ракетка мира Милош Раонич выиграл у Александра Зверева из Германии в матче четвертого круга первого в году турнира серии «Большого шлема» Australian Open в Мельбурне.

28-летний канадец выбил из турнира четвертого номера мирового рейтинга за 1 час 59 минут, завершив матч в трех сетах со счетом 6:1, 6:1, 7:6 (7:5).

Таким образом, Раонич в четвертый раз в карьере сыграет в четвертьфинале Australian Open. Его лучшим результатом остается выход в полуфинал в 2016 году.

Следующим соперником Раонича станет 31-я ракетка мира Люка Пуй из Франции, победивший Борну Чорича из Хорватии (6:7 (4:7), 6:4, 7:5, 7:6 (7:2)).

Мельбурн (Австралия)
Турнир серии «Большого шлема» Australian Open
Призовой фонд 60 500 австралийских долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
1/8 финала

Милош Раонич (Канада, 16) – Александр Зверев (Германия, 4) – 6:1, 6:1, 7:6 (7:5)
Люка Пуй (Франция, 28) – Борна Чорич (Хорватия, 11) – 6:7 (4:7), 6:4, 7:5, 7:6 (7:2)

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