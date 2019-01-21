Серена Уильямс обыграла Халеп и вышла в ¼ финала Australian Open, где сыграет с Плишковой - Советский спорт
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Теннис21 января 2019 13:08Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

Серена Уильямс обыграла Халеп и вышла в ¼ финала Australian Open, где сыграет с Плишковой

16-я ракетка мира, американская теннисистка Серена Уильямс вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии.

В 1/8 финала Уильямс обыграла в трех партиях первую ракетку мира Симону Халеп из Румынии. Матч закончился со счетом 6:1, 4:6, 6:4 в пользу американки.

Теннисистки провели на корте 1 час 47 минут. Халеп совершила два эйса, две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 10. Ее соперница девять раз подала навылет, совершила две двойные ошибки и реализовала четыре брейка из семи.

В четвертьфинале Уильямс сыграет с чешкой Каролиной Плишковой, которая в 1/8 финала Australian Open обыграла испанку Гарбинье Мугурусу (6:3, 6:1).

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