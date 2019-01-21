Кафельников – о включении в Зал теннисной славы: Лучше поздно, чем никогда

Теннис 21 января 2019 14:01 Источник: Информационное Агентство России ТАСС Автор: Сметанникова Дарья

Самый титулованный теннисист в истории России Евгений Кафельников был включен в Международный зал теннисной славы.

«Включение в Международный зал теннисной славы, безусловно, является огромной честью для меня как профессионального спортсмена. Рад получить такого рода признание. На самом деле это, наверное, было моей последней целью из тех, которых хочет добиться любой профессиональный спортсмен. Быть включенным в зал славы в рамках своей профессиональной деятельности - это то, к чему стремится любой спортсмен.

В предыдущие годы была очень большая конкуренция за право быть включенным в Зал славы, поэтому не получалось с первой и второй попыток, это нормальный процесс. Однако лучше поздно, чем никогда», - цитирует Кафельникова ТАСС.

Евгений стал вторым представителем России после Марата Сафина, который удостоился этой чести. Официальное зачисление спортсменов состоится 20 июля 2019 года на специальном мероприятии в Ньюпорте.

Кафельников – победитель Открытого чемпионата Франции 1996 года, триумфатор Открытого чемпионата Австралии (1999), олимпийский чемпион 2000 года. На протяжении шести недель (3 мая – 13 июня 1999) россиянин был первой ракеткой мира.