Нисикори вышел в четвертьфинал Australian Open, где может сыграть с Медведевым

Теннис 21 января 2019 15:28 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Японский теннисист Кеи Нисикори пробился в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии.

В пяти партиях восьмой номер посева обыграл испанца Пабло Карреньо-Буста со счетом 6:7 (8:10), 4:6, 7:6 (7:4), 6:4, 7:6 (10:8). Теннисисты провели на корте 5 часов 5 минут.

Нисикори совершил 15 эйсов, две двойные ошибки и реализовал восемь брейк-пойнтов из 14. Его соперник пять раз подал навылет, совершил две двойные ошибки и реализовал 15 брейков из 21.

В четвертьфинале Australian Open Нисикори сыграет с победителем матча Новак Джокович (Сербия) – Даниил Медведев (Россия).