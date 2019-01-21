Каролина Плишкова: Чувствовала уверенность перед матчем с Мугурусой, потому что много раз побеждала ее - Советский спорт
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Теннис21 января 2019 16:16Источник: Australian OpenАвтор: Липкин Антон

Каролина Плишкова: Чувствовала уверенность перед матчем с Мугурусой, потому что много раз побеждала ее

Чешская теннисистка вышла в четвертьфинал Australian Open.

Восьмая ракетка мира Каролина Плишкова прокомментировала победу над Гарбиньей Мугурусой из Испании (6:3, 6:1) в 1/8 финала турнира серии «Большого шлема» Australian Open в Мельбурне.

«С каждым матчем, который я провожу здесь, чувствую себя все лучше, – приводит слова 26-летней чешской теннисистки официальный сайт турнира. – Мне кажется, я играла хорошо. Очевидно, что ключевым стал первый сет, во время которого у нас было несколько упорных геймов, а начало вообще получилось нервным с обеих сторон. Во время игры тут нужно учитывать ветер, а также теневую сторону и сохранять бдительность.

Перед игрой чувствовала себя уверенно, так как много раз побеждала ее. Когда сделала первый брейк, поняла, что у меня будут шансы. Не думаю, что в начале она играла плохо. Но когда я повела в счете, почувствовала еще больше уверенности».

Напомним, соперницей Плишковой в ¼ финала станет 16-я ракетка мира Серена Уильямс, выбившая из борьбы прошлогоднюю финалистку и первого номера мирового рейтинга Симону Халеп из Румынии (6:1, 4:6, 6:4).

#wta#australian open#плишкова каролина#мугуруса гарбинье
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