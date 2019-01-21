Симона Халеп: Поставила бы за выступление на Australian Open оценку близкую к 10

Теннис 21 января 2019 17:23 Источник: WTA Автор: Сметанникова Дарья

Румынская теннисистка Симона Халеп проиграла в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии американке Серене Уильямс (1:6, 6:4, 4:6).

Первая ракетка мира прокомментировала свое выступление на Australian Open.

«Поставила бы оценку близкую к 10. Мне хватает смелости сказать так, потому, что я осталась дома и не готовилась к теннису высочайшего уровня, но сыграла неплохо. Могу вынести из этого только плюсы. Я провела отличные матчи. У меня была тяжелейшая сетка, но было здорово», - приводит слова Халеп пресс-служба WTA.