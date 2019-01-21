Виктор Янчук: Медведев на правильном пути и имеет очень большие перспективы

Теннис 21 января 2019 17:52 Источник: Sport24.ru Автор: Спирин Дмитрий

Заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук прокомментировал поражение Даниила Медведева в четвертом круге Australian Open.

- Я думаю, в принципе, Медведев играет хорошо. Он уже стал высококвалифицированным игроком, с одной стороны, а с другой стороны он не настолько уверен в том, что претендует на самое высшее. Он уступает лидерам чисто психологически.

Ему не хватает немножко поверить в себя, не хватает агрессии и чуть больше физики. У него ведь снова были позывы судорог и ему оказывали помощь, так что физически прибавить было бы неплохо. Но Даня на правильном пути и имеет очень большие перспективы, - цитирует Янчука Sport24.ru.

Напомним, в четвертом круге Australian Open Медведев уступил первой ракетке мира Новака Джоковичу.