Новак Джокович: Медведев доставил мне много сложностей

Теннис 21 января 2019 17:54 Источник: Eurosport Автор: Сметанникова Дарья

Сербский теннисист Новак Джокович обыграл в 1/8 финала Australian Open россиянина Даниила Медведева со счетом 6:4, 6:7 (5:7), 6:2, 6:3.

«Чувствую себя фантастически. С Медведевым была невероятная борьба. Россиянин доставил мне много сложностей. Я не понимал в какой-то момент, как обыграть его. Но в таких матчах ты понимаешь, что нужно ждать время для возможности. Следующий соперник? С Нисикори мы играли на этих кортах несколько раз, жду следующей игры», - сказал Джокович в эфире телеканала Eurosport.

За выход в полуфинал Джокович поспорит с японцем Кеи Нисикори.