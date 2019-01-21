Андрей Чесноков: Медведеву есть куда прибавлять

Теннис 21 января 2019 18:13 Источник: Sport24.ru Автор: Спирин Дмитрий

Заслуженный мастер спорта России Андрей Чесноков прокомментировал поражение Даниила Медведева от первой ракетки мира Новака Джоковича в четвертом круге Australian Open.

- Глядя на этот матч, можно сделать вывод, что Медведеву есть куда прибавлять. В первых двух сетах он оставил практически всего себя. Чтобы выиграть этот второй сет, он отдал почти все свои возможности, которые у него есть. Был очень хороший матч, они оба сражались за победу.

Было бы Даниилу легче с другим соперником? Если бы Медведев прошел дальше, то его соперником бы стал Кеи Нисикори, который очень устал. Я не представляю, как он восстановится к следующему матчу. Я думаю, Медведев мог бы обыграть Зверева, - цитирует Чеснокова Sport24.ru.

Напомним, Джокович переиграл Медведева в четырех партиях и пробился в четвертьфинал.