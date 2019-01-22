Стефанос Циципас: Все происходящее похоже на сказку - Советский спорт
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Теннис22 января 2019 10:16Источник: Australian OpenАвтор: Сметанникова Дарья

Стефанос Циципас: Все происходящее похоже на сказку

Греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии, обыграв в четвертьфинале испанца Роберто Баутисту-Агута (7:5, 4:6, 6:4, 7:6 (7:2)).

«Все происходящее похоже на сказку. Конечно, это эмоциональный момент для меня, но не слишком — знаю, что упорно работал для достижения такого результата. В начале года я сказал, что моя цель — полуфинал турнира «Большого шлема». Тогда я подумал, что сошел с ума, но нет — это оказалось вполне реальной задачей.

Самым сложным в матче с Роберто была не сама игра, а подготовка к ней. Пресса сошла с ума после моей победы над Федерером, она привлекла очень много внимания. Моей самой большой задачей была концентрация и сосредоточенность на четвертьфинале. Я действительно доволен тем, как я сыграл сегодня. Этот матч доказал, что мои предыдущие победы не были случайностью», - приводит слова Циципаса пресс-служба турнира.

В полуфинале грек сыграет с победителем матча Фрэнсис Тиафо (США) — Рафаэль Надаль (Испания).

#циципас стефанос#баутиста-агут роберто#atp#australian open
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