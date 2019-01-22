Шарапова – о Циципасе: Оригинальный и настоящий - Советский спорт
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Теннис22 января 2019 11:43Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

Шарапова – о Циципасе: Оригинальный и настоящий

Греческий теннисист Стефанос Циципас стал самым юным участником полуфинала на турнирах «Большого шлема».

В четвертьфинале Australian Open 20-летний грек обыграл испанца Роберто Баутисту-Агута. Россиянка Мария Шарапова прокомментировала выступление Циципаса.

«Мощь! А его видео на Youtube — крутые. Оригинальный и настоящий», - написала Шарапова в твиттере.

Год назад Циципас создал свой канала на YouTube. После его победы над Роджером Федерером количество подписчиков выросло вдвое.

В полуфинале Australian Open Циципас сыграет с победителем матча Рафаэль Надаль (Испания) — Фрэнсис Тиафо (США).

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