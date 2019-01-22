Халеп перестанет быть первой ракеткой мира после Australian Open

Теннис 22 января 2019 13:24 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

В Австралии продолжается Открытый чемпионат по теннису.

Румынская теннисистка Симона Халеп, занимающая первое место в рейтинге WTA, покинет лидирующую позицию после Australian Open.

В четвертьфинале турнире чешка Петра Квитова обыграла Эшли Барти. В полуфинале Australian Open Квитова сыграет с американкой Даниэль Коллинс.

Таким образом, по итогам турнира чешка обойдет в рейтинге Халеп. Обойти румынку также могут Наоми Осака, Каролина Плишкова и Элина Свитолина, которым еще предстоит сыграть на Открытом чемпионате Австралии.