Осака победила Свитолину и вышла в полуфинал Australian Open

Теннис 23 января 2019 07:24 Автор: Липкин Антон

Японская теннисистка может вновь сыграть с Уильямс-младшей.

Четвертая ракетка мира Наоми Осака вышла в полуфинал турнира серии «Большого шлема» Australian Open в Мельбурне.

В ¼ финала 21-летняя японская теннисистка нанесла поражение Элине Свитолиной из Украины, которая идет на шестом месте в мировом рейтинге. За 1 час 12 минут Осака завершила матч в двух сетах со счетом 6:4, 6:1.

За выход в финал она сыграет с победителем матча Серена Уильямс (США, 16) – Каролина Плишкова (Чехия, 7).

Напомним, в сентябре Осака победила американку в финале US Open. Тот матч завершился скандалом из-за поведения Уильямс, не согласившейся с решением судьи на вышке наказать ее штрафным очком за подсказку тренера.

Добавим, что 24-летняя Свитолина в четвертый раз остановилась на стадии ¼ финала на турнире «Большого шлема».

Мельбурн (Австралия)

Турнир серии «Большого шлема» Australian Open

Призовой фонд 60 500 000 австралийских долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

¼ финала

Наоми Осака (Япония, 4) – Элина Свитолина (Украина, 6) – 6:4, 6:1