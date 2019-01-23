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Теннис23 января 2019 07:48Автор: Липкин Антон

Плишкова выбила Серену Уильямс из Australian Open, выиграв шесть геймов подряд

Чешская теннисистка победила в третьем сете, уступая в нем со счетом 1:5.

Восьмая ракетка мира Каролина Плишкова вышла в полуфинал турнира «Большого шлема» Australian Open в Мельбурне после победы над Сереной Уильямс из США.

В третьем сете 26-летняя чешская теннисистка ушла от четырех матч-болов, отыгравшись со счета 1:5. Она взяла шесть геймов подряд и завершила матч за 2 часа 10 минут со счетом 6:4, 4:6, 7:5.

Таким образом, после двух вылетов в четвертьфиналах (2017, 2018) Плишкова впервые в карьере пробилась в полуфинал Australian Open, где сыграет с четвертым номером мирового рейтинга Наоми Осакой из Японии.

В другом полуфинале сойдутся Петра Квитова (Чехия, 8) – Даниэль Коллинс (США).

Мельбурн (Австралия)
Турнир серии «Большого шлема» Australian Open
Призовой фонд 60 500 000 австралийских долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
¼ финала

Каролина Плишкова (Чехия, 7) – Серена Уильямс (США, 16) – 6:4, 4:6, 7:5

#wta#australian open#плишкова каролина#уильямс серена
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