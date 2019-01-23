Пуй обыграл Раонича и вышел в полуфинал Australian Open

Теннис 23 января 2019 10:52 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Французский теннисист Люка Пуй стал полуфиналистом Открытого чемпионата Австралии.

В четвертьфинале Пуй обыграл канадца Милоша Раонича со счетом 7:6 (7:4), 6:3, 6:7 (2:7), 6:4). Матч продолжался 3 часа 6 минут.

За это время француз совершил 14 эйсов и четыре двойные ошибки, а также реализовал три брейк-пойнта из 14. Канадец 25 раз подал навылет, совершил шесть двойных ошибок и реализовал один брейк из одного.

В полуфинале Australian Open Пуй сыграет с победителем матча Новак Джокович (Сербия) – Кеи Нисикори (Япония).