Элина Свитолина: С начала Australian Open у меня болело то одно, то другое - Советский спорт
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Теннис23 января 2019 10:53Источник: Australian OpenАвтор: Липкин Антон

Элина Свитолина: С начала Australian Open у меня болело то одно, то другое

Украинская теннисистка проиграла Осаке и не смогла выйти в полуфинал.

Шестая ракетка мира Элина Свитолина прокомментировала поражение от Наоми Осаки из Японии (4:6, 1:6) в ¼ финала первого в году турнира серии «Большого шлема» Australian Open в Мельбурне.

«Однозначно сегодня вопрос не в том, кому больше повезло, – приводит слова 24-летней украинской теннисистки официальный сайт Australian Open. – Она показала хороший теннис. А я, к сожалению, не смогла на 100 процентов сыграть так, как хотелось бы. В итоге она просто была лучше.

С начала турнира у меня болело то одно, то другое. Боль то пропадала, то появлялась снова. Сегодня, к сожалению, было хуже, чем я ожидала. Вообще это нормально – испытывать напряжение во время турниров «Большого шлема». Такое происходит, но сегодня я не смогла справиться с этим».

Добавим, что в четвертый раз на турнирах «Большого шлема» и второй год подряд в Мельбурне Свитолина остановилась на стадии ¼ финала.

#wta#australian open#свитолина элина#осака наоми
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