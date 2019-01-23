Элина Свитолина: С начала Australian Open у меня болело то одно, то другое

Теннис 23 января 2019 10:53 Источник: Australian Open Автор: Липкин Антон

Украинская теннисистка проиграла Осаке и не смогла выйти в полуфинал.

Шестая ракетка мира Элина Свитолина прокомментировала поражение от Наоми Осаки из Японии (4:6, 1:6) в ¼ финала первого в году турнира серии «Большого шлема» Australian Open в Мельбурне.

«Однозначно сегодня вопрос не в том, кому больше повезло, – приводит слова 24-летней украинской теннисистки официальный сайт Australian Open. – Она показала хороший теннис. А я, к сожалению, не смогла на 100 процентов сыграть так, как хотелось бы. В итоге она просто была лучше.

С начала турнира у меня болело то одно, то другое. Боль то пропадала, то появлялась снова. Сегодня, к сожалению, было хуже, чем я ожидала. Вообще это нормально – испытывать напряжение во время турниров «Большого шлема». Такое происходит, но сегодня я не смогла справиться с этим».

Добавим, что в четвертый раз на турнирах «Большого шлема» и второй год подряд в Мельбурне Свитолина остановилась на стадии ¼ финала.